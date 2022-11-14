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Орещук: «В первые минуты ЦСКА здорово смотрелся, потом «Динамо» перехватило инициативу»

14 Ноября 2022 • 01:06 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Обладатель кубка Польши в составе варшавской «Легии» Роман Орещук поделился своими впечатлениями от дерби «Динамо» - ЦСКА (2:1).

Специалист отметил ту зрелищность, которую смог подарить данный поединок при просмотре футбольного матча на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Обычно игры, проводящиеся накануне перерыва, выдаются достаточно скучными, сегодня же за противостоянием было очень интересно наблюдать, сказал бывший футболист.

«В первые минуты ЦСКА здорово смотрелся, потом «Динамо» перехватило инициативу и уже её не отпускало», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук
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