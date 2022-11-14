Губерниев: «ЦСКА ещё поборется за тройку без всякого сомнения»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу поражения ЦСКА от «Динамо» (1:2).

«ЦСКА ещё поборется за тройку без всякого сомнения. Там ничего не понятно», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Телеведущий считает, что команды, занимающие вторые и третьи места в чемпионате России, будут очень часто сменять друг друга по ходу весенней части сезона. К тому же комментатор отметил и приближение зимней паузы, которое даст «армейцам» время перезагрузиться и возможность продемонстрировать позже более высокие результаты.

Тем не менее, Губерниев не стал отрицать тот факт, что у ЦСКА в данный момент есть недостатки в игре.