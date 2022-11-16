Защитник «Динамо» Сазонов подвёл итоги первой части сезона

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов высказался о результате своей команды в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Если говорить сейчас, то результат, скорее, удовлетворительный, потому что мы могли обыгрывать «Ростов» — играли хорошо — и брать третью позицию. Но если брать в расчет, что у нас полкоманды обновилось, плюс новый тренер и новая игра, молодой состав, то результат хороший», — поделился своим мнением игрок в интервью изданию Sport24.

По словам Сазонова, коллективу необходимо продолжать прогрессировать от игры к игре, что поможет подняться в турнирной таблице чемпионата и выиграть группу в Фонбет Кубке России.

Напомним, что после 17 туров «Динамо» находится на четвёртом месте в Российской премьер-лиге с 29 баллами.