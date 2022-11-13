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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маричаль: «Нам повезло»

13 Ноября 2022 • 23:31 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак». События игры прокомментировал Николас Маричаль, он считает, что его команде улыбнулась удача:

- Очень важная игра была. Нужно было подниматься в турнирной таблице. Была нервная концовка, потому что обе команды хотели победить. Нам повезло, победа важная, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Николас Маричаль
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