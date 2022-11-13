Маричаль: «Нам повезло»

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак». События игры прокомментировал Николас Маричаль, он считает, что его команде улыбнулась удача:

- Очень важная игра была. Нужно было подниматься в турнирной таблице. Была нервная концовка, потому что обе команды хотели победить. Нам повезло, победа важная, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».