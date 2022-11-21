Агент рассказал, когда Майсторович присоединится к «Динамо»

Александр Важич, агент 19-летнего защитника Милана Майсторовича, рассказал, когда молодой серб сможет присоединиться к «Динамо».

Напомним, о переходе Майсторовича из «Войводины» было объявлено ещё минувшим летом, однако футболист сможет присоединиться к московскому клубу лишь в начале следующего года.

«Ближе к середине января Милан прилетит в Москву, чтобы пройти медобследование с остальной командой. И затем он уже отправится с «Динамо» на сбор в Турцию», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что на взрослом уровне Майсторович пока не провёл ни одного официального матча. В нынешнем сезоне серб принял участие в трёх играх молодёжной команды «Войводины», не отметившись в них результативными действиями.