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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин: «Будем готовиться к весне, задача - бороться за медали»

13 Ноября 2022 • 23:27 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об амбициях команды.

Футболист признался, что главной задачей в матче со столичным ЦСКА (2:1) являлась добыча трёх очков, которые крайне необходимы «бело-голубым» для возможности решения вопроса попадания в тройку лучших по итогам сезона, а в лучшем случае, и для борьбы за первое место.

«Будем готовиться к весне, задача - бороться за медали. Сейчас говорить о чемпионстве, вторых или третьих местах бессмысленно», - сказал Шунин журналистам.

Игрок обосновал свой вывод тем, что до окончания Российской Премьер-лиги её участникам предстоит провести ещё целых 13 поединков, что может кардинально повлиять на текущее положение команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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