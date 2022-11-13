Шунин: «Будем готовиться к весне, задача - бороться за медали»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об амбициях команды.

Футболист признался, что главной задачей в матче со столичным ЦСКА (2:1) являлась добыча трёх очков, которые крайне необходимы «бело-голубым» для возможности решения вопроса попадания в тройку лучших по итогам сезона, а в лучшем случае, и для борьбы за первое место.

«Будем готовиться к весне, задача - бороться за медали. Сейчас говорить о чемпионстве, вторых или третьих местах бессмысленно», - сказал Шунин журналистам.

Игрок обосновал свой вывод тем, что до окончания Российской Премьер-лиги её участникам предстоит провести ещё целых 13 поединков, что может кардинально повлиять на текущее положение команд.