​ЦСКА озвучил состав на матч с «Динамо»

Отправлять Российскую премьер-лигу на зимние каникулы в воскресенье вечером будут «Динамо» и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов решил включить в основной состав на дерби следующих исполнителей:

Акинфеев, Ушаков, Мойзес, Фукс, Виллиан, Обляков, Зайнутдиков, Карраскаль, Зделар, Мендес, Чалов.

ЦСКА отправится в зимнее межсезонье на четвёртом месте, если выиграет или хотя бы сыграет вничью. Если же «армейцы» проиграют «Динамо», то они пропустят соперника вперёд по дополнительным показателям, а сами будут пятыми.

Противостояние «Динамо» и ЦСКА начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.