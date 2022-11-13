«Динамо» забило ЦСКА два гола подряд, один засчитали

В эти минуты «Динамо» и ЦСКА проводят заключительный матч Премьер-лиги в 2022 году. Коллектив Владимира Федотова выглядит очень неплохо, но именно он пропустил первым в конце первого тайма этого дерби. На 40-й минуте Даниил Фомин здорово сыграл на Дмитрия Скопинцева, который слева проник в штрафную и вколотил мяч в дальнюю девятку. Тут же динамовцы удвоили свой перевес после красивой атаки и удара Фёдора Смолова в цель рикошетом от штанги, но все же судьи здесь усмотрели вне игры.

На этот момент «Динамо» настигает ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.