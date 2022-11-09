Тарханов не видит фаворита в матче «Динамо» – ЦСКА

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался в преддверии дерби «Динамо» — ЦСКА.

«Кто фаворит? Сложно сказать. Потому что сейчас ЦСКА немного сбавил обороты. В такой игре, как дерби, трудно определить фаворита: думаю, что это два равных соперника», — заявил Тарханов Rusfootball.

По мнению эксперта, все легионеры в составе «армейцев» демонстрируют не самую лучшую игру, а у «Динамо» в плане игры все получше.

«Бело-голубые» примут на своем поле ЦСКА в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 13 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.