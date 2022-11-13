Сазонов: «Мы выиграли и очень счастливы»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался по поводу победы над столичным ЦСКА (2:1).

«Последний матч чемпионата в этом году. Мы выиграли и очень счастливы. Получилось дружеское дерби, мы в нём наконец победили», - цитирует Сазонова «Матч ТВ».

Футболист считает, что у «Динамо» были возможности забить гораздо большее количество мячей в ворота «армейцев». В целом же «бело-голубые» эффективнее и успешнее провели поединок, нежели «красно-синие», сказал спортсмен. Игрок не стал выделять конкретного футболиста, повлиявшего на исход встречи сильнее остальных, вместо этого он признал, что на высоком уровне действовал весь коллектив.