Гайч высказался о будущем в ЦСКА

Форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем в московском коллективе.

«Сейчас я хотел бы продолжать работу в ЦСКА, не метясь и не шарахаясь, отдавать всего себя на благо армейцев. Хочу, чтобы у тренера был выбор. Но, конечно, как и любой другой футболист, хотел бы получать больше возможностей появляться в стартовом составе, доказывать свою состоятельность на поле», — приводит слова аргентинского нападающего «Матч ТВ».

Игрок отметил, что узнал о новостях о возможном переезде в «Индепендьенте» от прессы, рассказав, что в прошлом году подобные переговоры имели место быть при ином руководстве.

Напомним, что за ЦСКА Гайч выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей во всех состязаниях, в которых Адольфо смог отличиться дважды.