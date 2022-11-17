Зделар назвал футболистов ЦСКА, которые могли бы заиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал игроков московской команды, которые могли бы себя проявить в топовых европейских лигах.

Ранее сообщалось об интересе различных итальянских клубов к защитнику Игорю Дивееву, полузащитнику Бактиёру Зайнутдинову, а также нападающему Фёдору Чалову. Зделар согласился с тем, что именно эти игроки способны проявить себя в лучших лигах Европы.

«Я принял участие в большом количестве еврокубковых матчей и могу сказать, что Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе. Тем более, что они играют в ЦСКА, который регулярно выступал в международных турнирах», — приводит слова Зделара Metaratings.

Напомним, что Зделар перешёл в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». В составе «армейцев» 27-летний хавбек успел провести 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.