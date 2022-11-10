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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин считает, что фанаты ЦСКА были бы не против назначения Карреры

10 Ноября 2022 • 17:39 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможное назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «армейцев». Напомним, 58-летний итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Ранее он заявил, что не против приступить к работе с ЦСКА или «Зенитом».

«Каррера может что угодно говорить. Приняли бы его болельщики ЦСКА? За всех говорить не могу. Не каждый день случаются такие переходы. Болельщики приняли бы его «тепло», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

Напомним, за время работы в «Спартаке» Каррера вместе с командой выиграл золотые медали Российской премьер-лиги и завоевал Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Массимо Каррера Андрей Соломатин
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