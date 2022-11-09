Агент Шкурина рассказал о перспективах возвращения в ЦСКА

Валерий Исаев, представитель форварда «Маккаби» из Петах-Тиквы Ильи Шкурина, оценил перспективы возвращения в столичный ЦСКА.

«Скажу так: контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года. Если абстрагироваться и говорить не только о футболе, сегодня непросто что-то прогнозировать и думать о том, что произойдет в июле», – заявил агент нападающего, чьи слова цитирует «РБ Спорт».

Исаев рассказал, что последний контакт с руководством «армейцев» был при переезде в Израиль, а планы Ильи на «Маккаби» зависят от предложений во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Шкурин является футболистом ЦСКА с 2019 года. За последние два сезона поездка в клуб второго дивизиона Израиля стала третьей арендой после киевского «Динамо» и польского «Ракува».

