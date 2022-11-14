Нападающий ЦСКА Заболотный закончил год, не забив ни одного мяча

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Это было уже второе поражение кряду для ЦСКА - в предыдущем туре команда Владимира Федотова проиграла «Пари НН».

Также неудачно идут дела у нападающего армейцев Антона Заболотного - мало того, что он еще не забивал в текущем сезоне, так и в целом, не может забить уже в 19 матчах, или, иными словами, в 2022 году он еще не забивал. Это худшая серия в карьере нападающего.

В последний раз он забил 11 декабря прошлого года в ворота тульского «Арсенала», правда, тогда он сделал это дважды.