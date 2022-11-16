Орлов: «Игра «Динамо» при Йокановиче перспективнее той, которая была при Шварце»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, минувшим летом сербский специалист Славиша Йоканович сменил на посту наставника «бело-голубых» немца Сандро Шварца. После 17 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

По мнению Орлова, нынешняя команда перспективнее той, которая была при Шварце, поскольку сейчас динамовцы лучше действуют в обороне и демонстрируют более современный футбол.

«Динамовцы сейчас играют очень содержательно, показывают высокий прессинг. Это самая современная тактика. Йоканович подводил ребят к этому, и они наконец поняли и научились», — цитирует Орлова Sport24.

Однако журналист также отметил, что «бело-голубые» нуждаются в усилении вратарской позиции, чтобы вести борьбу за чемпионство. Отметим, что на данный момент команда Йокановича отстаёт от лидера РПЛ «Зенита» на 13 очков.