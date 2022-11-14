Новиков: «Захарян способен заиграть в «Челси»

Бывший наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков оценил перспективы перехода талантливого хавбека Арсена Захаряна в «Челси».

«Арсен — талантливый парень. Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений», — приводит слова экс-тренера клуба РПЛ издание «РБ Спорт».

По мнению специалиста, после срыва сделки полузащитник хуже играть не стал. Новиков считает, что слухи и разговоры о переезде в Англию должны только мотивировать игрока сборной России.

Напомним, что переход Захаряна в лондонский гранд сорвался из-за проблем с переводом средств за трансфер. В нынешнем сезоне на счету Арсена 20 матчей во всех состязаниях, в которых он стал автором трёх голов при шести ассистах.

