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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков: «Захарян способен заиграть в «Челси»

14 Ноября 2022 • 12:43 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков оценил перспективы перехода талантливого хавбека Арсена Захаряна в «Челси».

«Арсен — талантливый парень. Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений», — приводит слова экс-тренера клуба РПЛ издание «РБ Спорт».

По мнению специалиста, после срыва сделки полузащитник хуже играть не стал. Новиков считает, что слухи и разговоры о переезде в Англию должны только мотивировать игрока сборной России.

Напомним, что переход Захаряна в лондонский гранд сорвался из-за проблем с переводом средств за трансфер. В нынешнем сезоне на счету Арсена 20 матчей во всех состязаниях, в которых он стал автором трёх голов при шести ассистах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кирилл Новиков Арсен Захарян
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