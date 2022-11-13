Смолов - о дерби с ЦСКА: «Пусть победит сильнейший»

Центрфорвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов пообщался с клубной пресс-службой в преддверии дерби против ЦСКА в 17-м туре Российской премьер-лиги.

«Дерби - всегда особенный матч. К сожалению, поле сейчас такого качества, что нивелирует любое преимущество в мастерстве. Будем играть на победу, пусть победит сильнейший», - приводятся слова нападающего на официальном сайте «бело-голубых».

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 16 туров «Динамо» идет на шестом месте в РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.