Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев допустил, что может оказаться на скамейке запасных ЦСКА в матче с «Динамо»

10 Ноября 2022 • 10:05 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, рассказал о том, как оказался на скамейке запасных своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

«Это была моя инициатива — поехать с командой, поддержать её. Соскучился по атмосфере. Полтора месяца просто ходил на тренировки, смотрел на игры. Решил поехать поддержать. Получилось отлично — выиграли», — рассказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 1».

Кроме того, Дивеев допустил, что окажется на скамейке и в матче 17-го тура против «Динамо», который состоится 13 ноября.

Напомним, Дивеев получил повреждение в игре 10-го тура против «Торпедо» (0:1). В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
10:22 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин рассказал, что надломило ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» поедет на ЧМ-2022
10:05 · Россия. Премьер-лига
Дивеев допустил, что может оказаться на скамейке запасных ЦСКА в матче с «Динамо»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Емельяненко — о возможном поединке с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, получит хороший апперкот» 1
09:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА
09:16 · Россия. Премьер-лига
«Урал» сообщил, как долго Мишкич пробудет в лазарете
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Педро Габриэла из «Локомотива»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ хотят купить Сычевого
07:39 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы»
06:52 · Россия. Премьер-лига
Неожиданные результаты в РПЛ 1
04:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»
00:55 · Кубок России
Родригес: «Карраскаль вернется после игры со сборной Парагвая»
09 Ноября
23:25 · Россия. Премьер-лига
Погребняк – о Чистякове: «Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на критику со стороны Карреры
Все новости
Рекомендуем