Дивеев допустил, что может оказаться на скамейке запасных ЦСКА в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, рассказал о том, как оказался на скамейке запасных своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

«Это была моя инициатива — поехать с командой, поддержать её. Соскучился по атмосфере. Полтора месяца просто ходил на тренировки, смотрел на игры. Решил поехать поддержать. Получилось отлично — выиграли», — рассказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 1».

Кроме того, Дивеев допустил, что окажется на скамейке и в матче 17-го тура против «Динамо», который состоится 13 ноября.

Напомним, Дивеев получил повреждение в игре 10-го тура против «Торпедо» (0:1). В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.