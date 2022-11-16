Бышовец: «Матчи РПЛ по интенсивности приближаются к играм европейского уровня»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подвёл итоги первой части нынешнего сезона РПЛ.

Специалист признался, что остался доволен этим отрезком сезона, отметив высокую интенсивность в играх российского чемпионата.

«Матчи проходят в атакующем стиле. Они приближаются по интенсивности к матчам европейского уровня», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», который опережает своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Напомним, что РПЛ ушла на зимний перерыв, из которого вернётся лишь в начале марта следующего года.