Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника «Фламенго» Гильермо Варелы, ответил на вопрос о будущем игрока. Напомним, 29-летний футболист выступает за бразильский клуб на правах аренды, защитник принадлежит московскому «Динамо».

«Возвращение в Россию? В данный момент таких новостей нет», — цитирует слова Бентанкура «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне уругваец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение между Варелой и московским клубом истекает в конце июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.