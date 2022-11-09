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Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»

09 Ноября 2022 • 18:26 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника «Фламенго» Гильермо Варелы, ответил на вопрос о будущем игрока. Напомним, 29-летний футболист выступает за бразильский клуб на правах аренды, защитник принадлежит московскому «Динамо».

«Возвращение в Россию? В данный момент таких новостей нет», — цитирует слова Бентанкура «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне уругваец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение между Варелой и московским клубом истекает в конце июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Динамо Москва Гильермо Варела Оскар Бентанкур
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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