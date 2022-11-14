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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв — о поражении ЦСКА: «Динамо» больше повезло»

14 Ноября 2022 • 13:12 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о поражении «армейцев» в матче 17-го тура РПЛ от московского «Динамо» (1:2).

По мнению эксперта, команда Владимира Федотова показала хорошую игру, но сопернику повезло немного больше.

«Трагедии делать не нужно. Просто больше повезло «Динамо». «Армейцы» показали хорошую игру», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после этого поражения ЦСКА опустился на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. В 17 турах «армейцам» удалось набрать 29 очков. От лидирующего «Зенита» «красно-синие» отстают на 13 баллов. Динамовцы же не только сравнялись с ЦСКА по очкам, но опередили команду Федотова по дополнительным показателям.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Пономарёв
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