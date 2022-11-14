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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире»

14 Ноября 2022 • 09:41 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» одолели ЦСКА (2:1).

Гафин отметил атмосферу, царившую в воскресный вечер на «ВТБ-Арене», а также качественную игру в исполнении «Динамо» и полное отсутствие негатива в этом матче.

«Мне кажется, если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, то наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 4 марта против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Дмитрий Гафин
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