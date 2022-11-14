Гафин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» одолели ЦСКА (2:1).

Гафин отметил атмосферу, царившую в воскресный вечер на «ВТБ-Арене», а также качественную игру в исполнении «Динамо» и полное отсутствие негатива в этом матче.

«Мне кажется, если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, то наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 4 марта против «Крыльев Советов».