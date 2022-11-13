Масалитин рассказал, чего ждёт от матча «Динамо» - ЦСКА

Футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался насчет предстоящего дерби между «Динамо» и ЦСКА в 17-м туре Российской премьер-лиги.

«Остроатакующего футбола не увидим, игра будет делиться на отрезки по 15-20 минут. Может быть, увидим хорошую, огненную концовку, но атаки будут то в одну сторону, то в другую», - передает слова Масалитина «Чемпионат».

«Динамо» примет «армейцев» на своем домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 13 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

Хозяева занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, а гости находятся на четвертой строчке.