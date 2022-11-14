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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

14 Ноября 2022 • 10:40 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Пивоварова, приобретения возможны лишь в том случае, если кто-то из нынешних игроков «бело-голубых» покинет команду.

«Мы считаем, что команда укомплектована. Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут лишь 4 марта против самарских «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров
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