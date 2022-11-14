В «Динамо» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Пивоварова, приобретения возможны лишь в том случае, если кто-то из нынешних игроков «бело-голубых» покинет команду.

«Мы считаем, что команда укомплектована. Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут лишь 4 марта против самарских «Крыльев Советов».