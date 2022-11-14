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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина — о выступлении ЦСКА в первой части сезона: «Уверен, что мы можем лучше»

14 Ноября 2022 • 10:51 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина подвёл итоги первой части сезона для «армейской» команды. Напомним, что на данный момент москвичи занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своём активе.

По мнению парагвайского футболиста, вся команда, как и он сам, могла выступить гораздо лучше.

«Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе. Постараюсь сделать всё, чтобы во второй части сезона стать сильнее», — цитирует Медину «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Медина провёл в составе «армейцев» 16 матчей, забив в них шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Свой следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведёт 4 марта против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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