Лещук: Болельщики называют нас с Шуниным «мёртвыми» вратарями

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, куда «бело-голубые» могут потратить вырученные средства с возможной продажи полузащитника Арсена Захаряна.

«Кого бы я купил на 15 млн евро, если бы был генменеджером? Не знаю. Не слежу за футболистами. Не могу кого‑то назвать. Кого‑нибудь бы купили. Может, не одного», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

При этом игрок отметил, что можно было бы и вратаря приобрести, ведь есть болельщики, которых полностью не устаивает игра нынешних голкиперов команды.

Напомним, «Челси» хотел купить Захаряна в минувшее трансферное окно, но трансфер не состоялся из-за технических проблем. Сообщалось, что лондонский клуб попробует оформить переход зимой.