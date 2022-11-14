Фомин впервые не реализовал пенальти в РПЛ и уже не побьёт рекорд Пеева

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак». Это получилось, несмотря на то, что Даниил Фомин не реализовал пенальти, иначе преимущество бело-голубых было бы еще больше.

Как выяснилось, это первый промах Фомина с 11-метровой отметки после 17 успешных ударов в российской Премьер-лиге. Ему уже не удастся побить рекорд Георги Пеева, который также забил семнадцать пенальти из семнадцати.