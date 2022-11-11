Тарханов поделился ожиданиями от матча «Динамо» и ЦСКА

Знаменитый российский специалист Александр Тарханов высказался о предстоящем столичном дерби между «Динамо» и ЦСКА.

«На данный момент «Динамо» играет лучше, чем ЦСКА. Но сложно сказать, кто является фаворитом. Последний матч перед паузой, все захотят проявить себя с наилучшей стороны. Шансы команд оцениваю 50 на 50», – заявил известный тренер в интервью «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в последних играх «Динамо» стало видно понимание идей Славиши Йокановича, в то время как у «армейцев» присутствует проблема с мотивацией легионеров, мысленно находящихся в отпуске.

Напомним, что матч на «ВТБ Арене» пройдёт в воскресенье, 13 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.

