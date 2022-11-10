Пономарёв предположил, с каким счётом закончится дерби «Динамо» - ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «армейцами» и «Динамо».

«Я думаю, что сыграют 0:0. Мне кажется, что обе команды сейчас в общем-то не очень надеются на то, чтобы выиграть», — цитирует слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что ему трудно что-то сказать по поводу этой игры, потому что «красно-синие» ужасно провели прошлый матч, а «Динамо» уже соперник более высокого класса.

«Динамо» примет ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России, встреча состоится 13 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.