Силкин: «Динамо» будет бороться за медали с такой игрой»

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в противостоянии с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

В результате беспроигрышная серия московского клуба в российском чемпионате продлилась до шести матчей. Бывший главный тренер клуба Сергей Силкин очень доволен увиденным - он дал понять, что «Динамо» будет бороться за медали с подобной игрой.

- Сможет ли «Динамо» побороться за медали? С такой игрой шансы есть. С таким желанием «Динамо» может улучшить прошлогоднее достижение. Конечно, что догонять сложно, но чемпионат продолжится весной, - цитирует Силкина издание «Спорт-Экспресс».