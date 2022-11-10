Альберто Морено, агент защитника «Динамо» Роберта Фернандеса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о характере травмы своего клиента.

- У Роберто действительно мышечное повреждение, восстановление проходит по плану. Ничего серьёзного, к счастью, с ним не случилось. Да, в оставшихся матчах принять участие он не сможет, незачем рисковать.

- Он вернётся в расположение команды после Нового года?

- Да, конечно, Роберто никуда не собирается уходить, он вернётся после Нового года в «Динамо» полностью здоровым, всё в порядке.

Напомним, 22-летний парагваец перешёл в «Динамо» из «Гуарани» минувшим летом. В составе «бело-голубых» футболист успел провести 14 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.