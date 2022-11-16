Карраскаль останется в ЦСКА как минимум до лета

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не планирует покидать московский клуб в зимнее трансферное окно. О этом сообщил агент 24-летнего колумбийца.

«До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в ЦСКА в феврале нынешнего года из аргентинского «Ривер Плейта». Действующее соглашение полузащитника с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал столько же результативных передач.