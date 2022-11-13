Бушманов: «Динамо» выглядело лучше»

Двукратный финалист Кубка России в составе московского ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал поражение бывшего клуба от столичного «Динамо» (1:2).

Специалист отметил высокий класс двух проведённых в прошедшем туре московских дерби (ранее, кроме данного поединка, в Москве «Локомотив» уступил «Спартаку» с таким же счётом) и выразил надежду на то, что встреч такого уровня в российском чемпионате будет больше.

«Считаю, что матч закончился закономерно, «Динамо» выглядело лучше. В последних матчах ЦСКА сдал свои позиции по игре», - цитирует Бушманова «Матч ТВ».

Бывший футболист отметил, что качество игры «армейцев» снизилось по сравнению со стартом сезона.