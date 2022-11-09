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Лещук: Заявления в СМИ не помогут попасть в состав

09 Ноября 2022 • 17:24 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о высказывании футболистов о недостатке игрового времени.

«Могут ли заявления игрока в СМИ помочь попасть в состав? Да нет, конечно. Если бы это влияло, я бы каждую неделю говорил, что мне надо больше играть (смеется)», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

По мнению вратаря, слова никак не влияют, а иногда можно наговорить лишнего, потом тренер и руководство точно не похвалят за это.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь принял участие в пяти встречах с учетом всех турниров, в которых пропустил восемь мячей. Контракт Лещука с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук
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