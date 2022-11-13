Соломатин не видит фаворита в дерби «Динамо» - ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин высказался в преддверии дерби «Динамо» - ЦСКА.

«Фаворита в этом матче нет, как и во всех дерби. В сегодняшнем матче хотелось бы увидеть завершающий яркий футбол в исполнении двух команд», — заявил Соломатин «Чемпионату». Эксперт признался, что ему хочется запомнить последний матч РПЛ в этом календарном году результативным.

Встреча 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 13 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.