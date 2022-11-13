Смолов считает, что в этом сезоне «Динамо» стало слабее

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов высказался об уровне мастерства своей команды в текущем сезоне.

«Я считаю, что по сравнению с прошлым сезоном команда по уровню мастерства стала немного слабее», — цитирует Смолова официальный сайт столичного клуба.

Футболист отметил, что в команду пришло много молодых игроков на очень важные позиции, ведь в центре защиты большую роль играет именно опыт. Все прогрессируют, но не без ошибок, добавил Смолов.

В этом сезоне 32-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и записал на свой счет 5 голевых передач.

В игре 17-го тура чемпионата России «Динамо» примет ЦСКА, встреча состоится сегодня, 13 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.