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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё и Обляков забили по голу в течение двух минут

13 Ноября 2022 • 21:04 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Центральный матч 17-го тура Премьер-лиги проходит в эти минуты в столице. «Динамо» и ЦСКА бьются за важные очки. «Бело-голубые» повели в конце первого тайма после удара Дмитрия Скопинцева в дальнюю девятку. На 63-й минуте команда Славиши Йокановича упрочила свой перевес. Элазар Даса с фланга доставил мяч к чужим воротам, и Муми Нгамалё успешно сыграл головой. В ответной атаке ЦСКА Иван Обляков зарядил точно в верхний угол ворот динамовцев. Счет стал 2:1, но в турнирной таблице в режиме онлайн команды по-прежнему делят четвертое место.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Иван Обляков Муми Нгамалё
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