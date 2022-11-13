Нгамалё и Обляков забили по голу в течение двух минут

Центральный матч 17-го тура Премьер-лиги проходит в эти минуты в столице. «Динамо» и ЦСКА бьются за важные очки. «Бело-голубые» повели в конце первого тайма после удара Дмитрия Скопинцева в дальнюю девятку. На 63-й минуте команда Славиши Йокановича упрочила свой перевес. Элазар Даса с фланга доставил мяч к чужим воротам, и Муми Нгамалё успешно сыграл головой. В ответной атаке ЦСКА Иван Обляков зарядил точно в верхний угол ворот динамовцев. Счет стал 2:1, но в турнирной таблице в режиме онлайн команды по-прежнему делят четвертое место.

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