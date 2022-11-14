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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина — о пятом месте: «Уверен, что мы можем лучше»

14 Ноября 2022 • 12:36 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Хавбек столичного ЦСКА Хесус Медина высказался об итогах первой части сезона для «армейского» клуба.

«Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе», – заявил полузащитник, чьи слова цитирует «РБ Спорт». Парагваец отметил, что постарается приложить максимум усилий, чтобы стать сильнее весной.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА находится на пятой строчке, набрав 29 баллов. Хесус присоединился к коллективу в начале 2022 года, проведя в текущей кампании 16 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей при четырёх ассистах.
 

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ЦСКА Москва Хесус Медина
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