Медина — о пятом месте: «Уверен, что мы можем лучше»

Хавбек столичного ЦСКА Хесус Медина высказался об итогах первой части сезона для «армейского» клуба.

«Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе», – заявил полузащитник, чьи слова цитирует «РБ Спорт». Парагваец отметил, что постарается приложить максимум усилий, чтобы стать сильнее весной.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА находится на пятой строчке, набрав 29 баллов. Хесус присоединился к коллективу в начале 2022 года, проведя в текущей кампании 16 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей при четырёх ассистах.

