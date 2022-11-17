Газзаев – о словах Лахтера: «Я не думал об уходе, у нас была отличная команда»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев ответил на слова футбольного агента Денниса Лахтера.

«Что касается предложения во время работы в ЦСКА, то я не думал об уходе, у нас была отличная команда, которая доминировала в чемпионате и выступала в еврокубках», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что не рассматривал предложения от других клубов именно по причине успешно проводимой работы в «армейской» команде.

Тем не менее, тренер вспомнил тот факт, что в 1993 году ему поступило предложение от итальянского клуба «Фоджа» и именно в то время Газзаев действительно мог стать главным тренером футбольной команды средиземноморской страны, однако из-за проблем с президентом клуба процесс так и не был доведён до конца.