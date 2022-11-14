Лихачёв: «Йоканович пошёл классическим тренерским путем»

Главный тренер российской национальной команды по пляжному футболу и болельщик «Динамо» Михаил Лихачёв прокомментировал итоги осенней части сезона «сине-белых».

«Йоканович пошёл классическим тренерским путем — сначала он выстраивал оборону, и это заняло определённое время. По атаке не всё так было ярко и радужно, как хотелось бы болельщикам, но потом последние пять игр прошли с достаточным количеством созданных голевых моментов», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу», отметив, что фанаты столичного клуба могут быть довольны концовкой первой части сезона.

Также Лихачёв поделился мнением, что клубу не мешало бы подписать по одному игроку в оборону и центр поля. Тем не менее тренер сборной считает, что у Славиши Йокановича есть хороший ресурс для борьбы за высокие места.

Напомним, что после 17 туров «Динамо» находится на четвёртой строчке в таблице Российской премьер-лиги с 29 очками.