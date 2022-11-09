Акинфеев — о матче с ветеранами сборной Бразилии: «Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут наколачивать кучу голов»

Вратарь ЦСКА и бывший игрок сборной России Игорь Акинфеев высказался о возможности проведения товарищеского матча с ветеранами сборной Бразилии.

36-летний голкипер заявил, что ему было бы интересно принять участие в такой игре, поскольку всегда интересно выходить на поле против сильного соперника с звёздными футболистами в составе.

«Опять же, это праздник. Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут наколачивать кучу голов. Но это опять же я утрирую. Интересно было бы сыграть, потому что были в 2006 товарищеский матч, потом перед чемпионатом мира был, но всегда интересно играть против сильного соперника. Тем более есть, что вспомнить: против Роналду играл, Роналдиньо, Кафу был, — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Акинфеев защищал цвета национальной команды в период с 2003 по 2018 год. В общей сложности в составе сборной вратарь провёл 111 матчей, став бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.