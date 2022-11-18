Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с руководством «армейцев».

«Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся», — заявил агент футболиста российской национальной команды в интервью Sport24. Ерёмин отметил, что Дивеев хочет продолжить выступления за ЦСКА, однако его настрой будет зависеть от итогов переговоров о новой сделке.

Напомним, что нынешний контракт защитника с «армейцами» действует до конца сезона 2023/2024. За московский клуб Игорь выступает с 2018 года.