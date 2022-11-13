Сэйв Акинфеева с пенальти, экспресс-обмен голами и удалениями: «Динамо» в ярком дерби обыграло и обогнало ЦСКА

Во втором московском дерби семнадцатого тура чемпионата России соперничали «Динамо» и ЦСКА.

В предыдущий раз «Динамо» и ЦСКА встречались в чемпионате России всего лишь чуть больше месяца назад, в двенадцатом туре. Расписание первого круга и второго в РПЛ несимметрично, поэтому и такое бывает. Тогда «армейцы» были ближе к победе, но в итоге оказалась зафиксирована ничья 1:1.

В нынешнем очном матче определялось, кто уйдёт на зимний перерыва, занимая четвёртое место. Победа возводила бы на эту строчку динамовцев, любой другой результат оставлял бы на ней «армейцев». Отсутствие победы «красно-синих» было бы на руку «Спартаку» и «Ростову», занимающим в таблице второе и третье место соответственно.

ЦСКА имел преимущество в первом тайме. Гости могли заработать пенальти в начале встречи, когда Роша упал в чужой штрафной после контакта с Маричалем. Видеоассистенты решили, что главному арбитру смотреть повтор не стоит. Потом Чалов не попал в створ обводящим ударом, а через минуту Нгамалё плохо подстроился под навес Захаряна, и мяч от его головы отправился отнюдь не в створ.

Середина тайма прошла более-менее спокойно, а к перерыву стало жарче. На 37-й минуте Карраскаль обработал в штрафной передачу Мендеса с левой стороны и пробил в левый же угол, откуда мяч вытащил на угловой Шунин. Но отличились вскоре динамовцы. Скопинцев обыгрался с Фоминым, открывшись по ходу под ответный пас, и сделал красивую подсечку над Акинфеевым в правую девятку (1:0). Впрочем, визитёры едва быстро не отыгрались. Обляков умело прокинул мяч вперёд на Чалова, только тот не переиграл Шунина.

Во втором тайме «бело-голубые» не стали выдумывать игру на удержание, и тот же Фомин имел шанс довольно скоро после перерыва, но не попал в створ. Ушаков около отметки в получас игры промахнулся с правой стороны мимо дальнего угла, а потом произошёл экспресс-обмен голами. Грулёв не дотянулся до подачи Дасы, которую превратил в гол Нгамалё, а Обляков поразил цель, когда сработал на отскоке после прострела Мендеса (2:1).

«Армейцы» вдохновились, засуетились, но на пути другого удара Облякова, совсем короткого, встал Маричаль. После чего ближе к 80-й минуте стали «шалить» впереди динамовцы. Скопинцев угодил в перекладину, добивание Гладышева отразил Акинфеев. Дальше Обляков прихватил в своей штрафной Тюкавина и получил удаление через вторую жёлтую карточку, однако Фомин не реализовал пенальти, поскольку Акинфеев вытянулся в струнку и выбил мяч из левого от себя угла на корнер.

Интересные события получили продолжение. Составы команд быстро уравнялись: Гладышев умудрился получить второе предупреждение за откидку мяча после свистка. «Динамо» исповедовало принцип, что лучшая оборона – это атака, и Тюкавин серьёзно угрожал чужим воротам, которые в очередной раз защитил Акинфеев. При этом можно сказать, что игра шла открытая, чуть ли не в формате «атака на атаку». Тот же Карраскаль мог вывезти ничью для гостей, но не пробил мяч сквозь Шунина с острого угла справа.

В добавленное время ещё Скопинцев накрутил на левом фланге Фукса, после чего пробил рядом с дальним углом. Второй тайм этого московского дерби выдался реально ярким и захватывающим. «Динамо» сохранило победный счёт и сравнялось с ЦСКА по набранным очкам – 29. «Бело-голубые» обогнали «армейцев» за счёт преимущества в личных встречах и сместили их с четвёртой строчки таблицы. А вот топ-тройка уходит на зимний перерыв в приличном отдалении от своих преследователей – отрыв там составляет шесть баллов.

Кирилл Иванцов