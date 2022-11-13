Силкин - о дерби «Динамо» - ЦСКА: «Матч за шесть очков»

Футбольный тренер Сергей Силкин, поработавший у руля московского «Динамо», высказался о поединке «бело-голубых» против ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

«Матч за шесть очков. Последние результаты в пользу «Динамо». «Динамо» для ЦСКА неудобный соперник. Очень бы хотелось, чтобы в борьбе с конкурентами команда набрала очки», - цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.