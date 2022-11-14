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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» заявили, что полностью доверяют Йокановичу

14 Ноября 2022 • 09:28 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе полностью доверяют нынешнему главному тренеру команды Славише Йокановичу.

Напомним, сербский специалист возглавил «бело-голубых» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

«Осенью было много слухов касательно Йокановича, но в «Динамо» всегда было и есть полное доверие к Славише», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Чемпионат России ушёл на зимний перерыв и возобновится он лишь в начале марта. В матче 18-го тура команде Йокановича будут противостоять «Крылья Советов». Игра состоится 4 числа, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Павел Пивоваров
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