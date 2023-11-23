Побегалов: «Даже мыслей нет, что «Урал» может вылететь»

Бывший тренер «Урала» Александр Побегалов оценил перспективы екатеринбургской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист выразил уверенность в том, что «Уралу» удастся сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Уверен, что «Урал» в очередной раз с достоинством выйдет из сложившейся ситуации и займёт подобающие ему место. Думаю, в конечном итоге у «Урала» всё будет нормально. Даже мыслей нет, что они могут вылететь», — приводит слова Побегалова «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. От зоны вылета команду Виктора Ганчаренко отделяют четыре балла.

Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 26 ноября против лидера РПЛ «Краснодара». Начало — в 14:00 по московскому времени.