Тарханов: «У «Краснодара» могут возникнуть проблемы, у них нет опыта и состава, как у «Зенита»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что после 15 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тарханов предположил, что после зимнего перерыва у «быков» могут возникнуть трудности. Поэтому, как считает специалист, более опытный «Зенит» выглядит фаворитом чемпионской гонки.

«Нет такого чемпионского опыта (у «Краснодара»), нет такого состава, как у «Зенита». И потом, я бы не стал сбрасывать со счетов тех, кто сейчас отстаёт от «Краснодара» на семь-восемь очков», — цитирует Тарханова Бобсоккер.Ру.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.