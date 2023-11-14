Хуниор Алонсо назвал лучшего нападающего РПЛ

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим нападающим РПЛ.

Парагвайский футболист выделил своего одноклубника Джона Кордобу, назвав колумбийца совершенным нападающим.

«Мне кажется, с точки зрения физики и техники он сильнее всех в российской лиге. Российские форварды мне на ум не приходят», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.