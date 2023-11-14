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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хуниор Алонсо назвал лучшего нападающего РПЛ

14 Ноября 2023 • 09:31 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим нападающим РПЛ.

Парагвайский футболист выделил своего одноклубника Джона Кордобу, назвав колумбийца совершенным нападающим.

«Мне кажется, с точки зрения физики и техники он сильнее всех в российской лиге. Российские форварды мне на ум не приходят», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Хуниор Алонсо ещё теги

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