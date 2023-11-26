Аюпов впервые за 60 матчей РПЛ отличился ассистом и оформил из них дубль

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Тимур Аюпов сегодня помог своей команде добыть уверенную победу над «Краснодаром». Он оформил на партнёров по команде две голевые передачи и помог уральцам победить лидера РПЛ – 3:1.

Удивительно, но за 60 матчей в РПЛ в карьере Аюпов сделал сегодня свою первую голевую передачу. Более того, он оформил сразу две.

Ранее Тимур защищал цвета «Оренбурга» с сезона-2019/20. Летом 2023 года перебрался в другой уральский город - Екатеринбург. На данный момент у 30-летнего хавбека два гола.

Больше подробностей о матче, который сменил лидера РПЛ – в нашем обзоре.